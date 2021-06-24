وزارة التربية تمنح عشر درجات للطلبة في اقليم كوردستان

2021/06/24 | 18:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة في حكومة اقليم كوردستان في كتاب رسمي، منح عشر درجات لجميع طلبة الصف 12 بجميع الاقسام.

واشارت الوزارة الى ان منح هذه الدرجات للطلبة بهدف دخولهم الى الامتحانات العامة (الامتحانات الوزارية) للصف 12 اعدادي.

PUKmedia وزارة التربية

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