رئيس مجلس النواب يلتقي أعضاء منظمة أرباب العمل الفرنسية

2021/06/24 | 18:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، اليوم الخميس، أعضاء منظمة أرباب العمل الفرنسية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى باريس.

وجرى، خلال اللقاء، التباحث حول المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها فرنسا في العراق، ومنها مطار الموصل ومترو بغداد المعلق وعدد من مشاريع الطاقة.



ودعا سيادته، خلال اللقاء، إلى توسيع مشاركة الشركات الفرنسية في الاستثمار، وإعادة الإعمار في العراق.

واستمع سيادته، خلال اللقاء، إلى استعراض مشاريع عدد من الشركات الفرنسية في العراق وأهم المعوقات التي تواجهها، مؤكدا أهمية أن يكون للمنظمة مقرٌّ في بغداد، للتباحث والمتابعة عن قرب مع الجهات المعنية للإسراع في التنفيذ.

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