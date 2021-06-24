الحلبوسي يدعو إلى توسيع مشاركة الشركات الفرنسية في الاستثمار بالعراق

2021/06/24 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، الى توسيع مشاركة الشركات الفرنسية في العراق، فيما بحث المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها فرنسا في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحلبوسي والوفد المرافق له التقى أعضاء منظمة أرباب العمل الفرنسية، في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس"، موضحا أنه "جرى خلال اللقاء بحث المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها فرنسا في العراق، ومنها مطار الموصل ومترو بغداد المعلق وعدد من مشاريع الطاقة"، داعيا إلى "توسيع مشاركة الشركات الفرنسية في الاستثمار وإعادة الإعمار في العراق".

وأضاف البيان، أن "رئيس مجلس النواب استمع إلى استعراض لمشاريع عدد من الشركات الفرنسية في العراق، وأهم المعوقات التي تواجهها"، مؤكدا "أهمية أن يكون للمنظمة مقرٌّ في بغداد، من أجل المتابعة عن قرب مع الجهات المعنية للإسراع في التنفيذ".

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