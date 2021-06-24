النفط توضح آخر تطورات أزمة الوقود

2021/06/24 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضحت وزارة النفط، اليوم الخميس، آخر تطورات أزمة البنزين عالي الاوكتاين في عدد من محافظات العراق.

وقال مسؤول إعلام شركة توزيع المنتجات النفطية، علي صباح في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الشركة بدأت بتجهيز المحطات بالبنزين عالي الاوكتاين وسيصل تباعاً إلى جميع المحطات "مؤكداً أن "الوقود متوفر حاليا في كثير من المحطات".وأضاف أن "سبب نقصان الوقود هو بسبب الطلب الزائد الذي ادى إلى نقصه في عدد من المحطات حيث تمت معالجة الأمر".

وكانت وزارة النفط ، نفت إغلاق منافذ تجهيز البنزين عالي الاوكتاين "المحسّن".

ونقلت بيان عن شركة توزيع المنتجات النفطية، أكدت فيه أن "منافذ التجهيز تعمل بشكل مستمر وانسيابية عالية".

وعزت الشركة توقف التجهيز لبعض المحطات إلى "قيام الشركة بإجراء المطابقات الدورية والفحوصات في بعض منافذ التجهيز خلال اليومين الماضيين، ما أدى الى توقف التجهيز لبعض المحطات لبعض الوقت".

وسرت أنباء في العاصمة العراقية بغداد، خلال اليومين الماضيين، مفادها توقف وزارة النفط، عن انتاج البنزين عالي الأوكتاين "المحسّن".

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