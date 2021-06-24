2021/06/24 | 18:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت محكمة جنايات نينوى الهيئة الأولى، اليوم الخميس، حكماً بالسجن مدى الحياة بحق مدان عن جريمة اغتصاب طفلة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “المدان اعترف بتفاصيل الجريمة أمام قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات باغتصابه الطفلة التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات وعشرة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جنايات نينوى تقضي بالسجن مدى الحياة للمدان عن جريمة اغتصاب طفلة first appeared on النور نيوز.

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