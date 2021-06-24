العراق يسجل 6093 إصابة جديدة بكورونا و27108 يتلقون اللقاح

2021/06/24 | 18:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الصحة العراقية في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 6093 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 4030 حالة، و31 حالة وفاة جديدة.وأشارت الى تلقي تلقي 27108 أشخاص للقاح كورونا في يوم واحد.

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