كردستان تبدأ توزيع رواتب الموظفين مع الاستقطاء

2021/06/24 | 18:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، عن بدء توزيع رواتب الموظفين ابتداءً من يوم غد.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “رواتب الموظفين في إقليم كردستان سيتم توزيعها ابتداءً من يوم غد الجمعة”.وأشارت الى أن “توزيع الرواتب سيكون بالاستقطاع السابق نفسه البالغ 21٪”.

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