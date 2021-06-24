الاعلان عن توقيع أضخم عقد لانتاج الطاقة النظيفة بطاقة 2000 ميكاواط

2021/06/24 | 18:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن رئيس المجلس الوزاري للطاقة وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل المضى قدماً بخطط الحكومة التي تهدف الى زيادة وتعزيز الانتاج الوطني من الطاقة النظيفة .وقال خلال رعايته لحفل التوقيع بين وزارة الكهرباء وشركة مصدر الاماراتية على عقد توليد 2000 ميكاواط من خلال اقامة مشاريع استثمار للطاقة الشمسية في وسط وجنوب العراق.واشار اسماعيل الى ان العراق ينفذ خطة إحلال الطاقة النظيفة بدلا من الطاقة المنتجة بالوقود الاحفوري وبنسبة ( 20 - 25) بالمائة من الطاقة المنتجة والتي تعادل من (10-12) كيكا واط.واضاف ان التوقيع مع شركة مصدر الاماراتية التي تعد من الشركات الدولية الرصينة المتخصصة ، خطوة مهمة لتطوير قطاع استثمار الطاقة النظيفة واستغلال الطاقة الشمسية في العراق .من جانبه، اشاد وزير الطاقة والبنى التحتية لدولة الامارات العربية سهيل المزروعي وعبر الدائرة التلفزيونيةبالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين ، مؤكداً دعم حكومته لمشاريع التعاون الثنائي في قطاع توليد الطاقة النظيفة ، وان شركة مصدر ستقوم بتسخير كافة امكانياتها الفنية والهندسية في تنفيذ هذه المشاريع .فيما اكدت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار على اهمية العقد الاستثماري لتوليد الطاقة النظيفة مع شركة مصدر الاماراتية ، الذي يحقق اهداف الحكومة في الحصول على طاقة نظيفة بكلفة اقل ، فضلاً عن اعتماد معايير البيئة النظيفة والصحة والسلامة ، وكشفت النجار عن خطط الحكومة لتوقيع مزيد من العقود التي تسهم في تعزيز الطاقة التوليدية ، وبما يغطي الحاجة المحلية./انتهى7

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