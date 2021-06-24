2021/06/24 | 18:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أحبطت هيئة الحشد الشعبي، مخططا إرهابيا كبيرا في بغداد.وقالت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي تمكنت اليوم من إحباط مخطط إرهابي في بغداد".وأوضحت:" أن المعاونية أطاحت بشبكة إرهابية بعد عمليات متابعة وتعقب لقيادي كبير في فلول عصابات "داعش" الإرهابية ينتقل ما بين بغداد ومحافظة نينوى وتركيا".وأضافت:" أن الإرهابي كان يتجول في بغداد بهويات مزورة للقيام بأعمال إرهابية"./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحباط مخطط إرهابي كبير في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحباط مخطط إرهابي كبير في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).