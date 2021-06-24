2021/06/24 | 18:26 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: اسماء الذين تم قبول اعتراضهم على نتائج الامتحان التمهيدي الخارجي للدراسة المتوسطة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/24 | 18:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار: اسماء الذين تم قبول اعتراضهم على نتائج الامتحان التمهيدي الخارجي للدراسة المتوسطة) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار: اسماء الذين تم قبول اعتراضهم على نتائج الامتحان التمهيدي الخارجي للدراسة المتوسطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).