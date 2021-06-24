2021/06/24 | 18:27 - المصدر: عين العراق

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الخميس 24 يونيو 2021 | 05:59 مساءً

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الحلبوسي يدعو الشركات الفرنسية لتوسيع استثمارها بالعراق

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، اليوم الخميس، أعضاء منظمة أرباب العمل الفرنسية، في إطار زيارته الرسمية إلى باريس.



وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، انه "جرى، خلال اللقاء، التباحث حول المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها فرنسا في العراق، ومنها مطار الموصل ومترو بغداد المعلق وعدد من مشاريع الطاقة.



كما دعا الحلبوسي، إلى توسيع مشاركة الشركات الفرنسية في الاستثمار، وإعادة الإعمار في العراق.



وتابع البيان، ان الحلبوسي استمع، خلال اللقاء، إلى استعراض مشاريع عدد من الشركات الفرنسية في العراق وأهم المعوقات التي تواجهها، مؤكدا أهمية أن يكون للمنظمة مقرٌّ في بغداد، للتباحث والمتابعة عن قرب مع الجهات المعنية للإسراع في التنفيذ.

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