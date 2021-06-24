2021/06/24 | 18:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد مقرر اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار، اليوم الخميس، وجود 4 معرقلات تعيق عملية التصويت على قانون الموازنة.وقال الصفار في تصريح صحفي تابعه “المركز الخبري الوطني”، “عدم وجود أي ضرائب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية: 4 معرقلات تعيق عملية التصويت على قانون الموازنة المركز الخبري الوطني.

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