تسجيل أول حالة وفاة بسلالة “ديلتا بلس” في الهند

2021/06/24 | 18:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت ولاية ماديا براديش الهندية عن أول حالة وفاة لشخص (امرأة) كان يعاني من الإصابة بسلالة “دلتا بلس” من فيروس كورونا.وتعد سلالة “دلتا بلس” طفرة في سلالة دلتا واسعة الانتشار المعروفة علميا بـ(B.1.617.2)، فيما أفادت الأنباء في وقت سابق بأن الهند رصدت حوالي 40 حالة إصابة بسلالة “دلتا بلس”.وأقر الاتحاد الهندي لعلم […]

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