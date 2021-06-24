تقرير: 3 دول عربية تستحوذ على 58% من أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة

2021/06/24 | 18:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ذكرت تقرير حديث أن 3 دول عربية تستحوذ على 58 بالمائة من أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمية للمنطقة بنهاية 2020.وقالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" في تقرير لها، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة …

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