المالكي يتحدث عن حملات توزيع الاراضي للمواطنين ويوجه اتهاما للحكومة

2021/06/24 | 18:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعتبر النائب عن دولة القانون، حسين المالكي، الخميس، ان ما يشاع عن توزيع الاراضي السكنية للمواطنين في الوقت الحالي، هو دعاية انتخابية لا داعي لها.

وقال المالكي في تصريح خاص لـNRT عربية، اليوم (24 حزيران 2021) ان "توزيع الاراضي هو حق دستوري للمواطنين ولا منة للحكومة عليهم بتوزيعها، اما مسألة توزيعها في الوقت الحالي هو دعاية انتخابية واضحة لا داعي لها".

واضاف، انه "في حال قيام الحكومة بتوزيع الاراضي يجب ان يكون هناك تصويتا داخل مجلس الوزراء للموافقة على توزيع الارضي للموظفين والمواطنين".

وتابع، انه "مللنا من كلمة (سوف) وكان على الكاظمي ان يقول بدانا بالتوزيع او وزعنا اما كلمة سوف فتعني انه لن يكون هناك توزيع في الحاضر والمستقبل".

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