2021/06/24 | 18:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – بعد إصابته بفيروس كورونا لعشرة أشهر متواصلة وإجرائه حوالى أربعين فحصا أتت نتائجها إيجابية وإدخاله المستشفى سبع مرات، روى بريطاني في سن 72 عاما فصول معاناته التي جعلت منه صاحب الإصابة الأطول أمدا في العالم بكوفيد-19.وقال ديف سميث لهيئة “بي بي سي”، “كنت أصلي طوال الوقت أن تأتي +نتيجة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطاني يروي معاناته من “أطول إصابة بكوفيد-19 في العالم”) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطاني يروي معاناته من “أطول إصابة بكوفيد-19 في العالم”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).