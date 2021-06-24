جونسون يلمح إلى إمكانية تخفيف القيود على السفر في بريطانيا

2021/06/24 | 18:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – ألمح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس إلى أنه سيتم تخفيف القيود المفروضة على السفر إلى الخارج للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19 في المملكة المتحدة رغم الارتفاع الحالي في العدوى.حاليًا، على المسافرين القادمين إلى المملكة المتحدة من الوجهات المفضلة للبريطانيين (إسبانيا واليونان وإيطاليا وفرنسا) الخضوع للحجر الصحي […]

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