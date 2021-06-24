كلمات نور وأخرى قبور!

2021/06/24 | 18:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد سيف المفتي منذ سنوات بعيدة لم اتابع المسلسلات العربية ولكن بسبب الكرونة والبطالة تابعت بعض المسلسلات وكثير منها تركت متابعتها بعد الحلقات الاولى، الامر الذي استوقفني هو كثرة التنمر في الحوار والذي يراه كاتب الحوار نوع من الكوميديا كمسلسل القاهرة كابول.عندما تكرر هذا النوع من الحوارات وفي عدة مسلسلات بدأت ابحث عن حقيقة […]

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