ملف اغتيالات الناشطين في العراق.. مسؤولة أممية تزور والدة إيهاب الوزني

2021/06/24 | 18:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الخميس، إلى محاسبة المتورطين في الجرائم "الشنيعة" التي طالت ناشطين عراقيين، في وقت أكدت فيه عائلة الناشط إيهاب الوزني، الذي اغتيل الشهر الماضي في كربلاء، أن رئيسة البعثة أبلغتهم أنها ستقدم تقريرا لمجلس الأمن بهذا الشأن.

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