ما يقوله ماركس عن التدمير البيئي - حازم كويي

2021/06/24 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حازم_كويي لوكا كابريلو*كانت العديد من الجماعات الماركسية ولفترة طويلة مهتمة بالقضايا البيئية بشكل هامشي.



حيث التركيز في المقام الأول على مكافحة الاضطهاد والاستغلال.لدى ماركس نجد رؤى مهمة للغاية حول القوة الرأسمالية المدمرة بيئياً.في عام 1843، أضطر كارل ماركس البالغ من العمر 25 عاماً أن يتوجه إلى المنفى في باريس مع زوجته جيني.



في العام التالي، كتب هناك "المخطوطات الاقتصادية الفلسفية" الشهيرة.



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