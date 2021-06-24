قراءة تفكيكية في كتابات مسرحية تفكيكية - أبو الحسن سلام

2021/06/24 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أبو_الحسن_سلام تتناول مسرحيات جورجى كامل موضوعات تناولها من قبل المسرح الإغريقى ومسرح شكسبير فتعيد طرحاً جديداً ، لذلك تقع جهوده التأليفية فى إطار مفهوم المعارضة الأدبية وهو ما يؤكده جورجى نفسه ، إذ يقول : " ليكن واضحاً منذ البداية أننى لا أعترض على الجوانب الأدبية والفنية والجمالية للمسرح الإغريقى ومسرح شكسبير ، وإنما أتعرض فحسب للنواحى النفسية والمعنوية والتربوية فى هذه المآسى ..



ولا أريد البتة أن أقاوم الأسلو ......





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