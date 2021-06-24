2021/06/24 | 18:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تحنيط الفراعنة والسر المدفون معهم، دائماً ما شغل العالم، الحالة التي وجدت عليها مومياوات من آلاف السنين والطريقة التي استخدموها والتي تبدو متقدمة جداً في هذا الوقت حيرت العالم، لكن هل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السر في تحنيط الفراعنة..



هل انكشف أخيراً المركز الخبري الوطني.

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