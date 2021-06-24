النفط العراقية تبرم اضخم عقد لإنتاج الطاقة النظيفة

2021/06/24 | 18:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس المجلس الوزاري للطاقة، وزير النفط، احسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم الخميس، المضى قدماً بخطط الحكومة التي تهدف الى زيادة وتعزيز الانتاج الوطني من الطاقة النظيفة.

وقال اسماعيل خلال رعايته لحفل التوقيع بين وزارة الكهرباء وشركة مصدر الاماراتية، أنه "تم الاتفاق على عقد توليد 2000 ميكاواط من خلال اقامة مشاريع استثمار للطاقة الشمسية في وسط وجنوب العراق"، مشيراً إلى أن "العراق ينفذ خطة إحلال الطاقة النظيفة بدلا من الطاقة المنتجة بالوقود الاحفوري وبنسبة ( 20 - 25) بالمائة من الطاقة المنتجة والتي تعادل من (10-12) كيكا واط".

من جانبه، أكد وزير الطاقة والبنى التحتية لدولة الامارات العربية سهيل المزروعي، دعم حكومته لمشاريع التعاون الثنائي في قطاع توليد الطاقة النظيفة.

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