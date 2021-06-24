الكهرباء تتوعد: سنوقف التجاوزات على شبكات الطاقة بهذه الطريقة

2021/06/24 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

توعدت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، بوضع حد لمسألة الطاقة الضائعة ومنع الخطوط غير النظامية من التجاوز على شبكة الطاقة.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "وزارته تنفذ حملات لرفع التجاوزات على الطاقة الكهربائية، وستضع قوانين تحكم ضوابط إيصال التيار الكهربائي ضمن القانون العراقي، وهذه الضوابط تطبق من قبل فرق خاصة بوزارة الكهرباء".وأضاف أن "الوزارة ماضية بموضوع الجباية الإلكترونية وفقا للقرارت الحكومية، حيث نعتقد ان هذه الجباية تتكفل بتحديد الطاقة الضائعة بشكل كبير وتحويل المشتركين غير النظامين إلى مستهلكين نظاميين، فضلاً عن تعظيم موارد الجباية".وتشهد أغلب المحافظات العراقية وخاصة العاصمة بغداد تجاوزات عديدة على شبكة الطاقة الكهربائية، تتمثل بسحب خطوط مباشرة من أعمدة نقل الطاقة الى المنازل والمعامل بشكل غير قانوني وغير مسجل في العدادات الرسمية، ما يشكل ضغطا على المحولات والحصص التي تصل لكل منطقة.

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