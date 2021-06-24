قرى في ديالى تستغيث لانقاذها من العطش والجفاف

2021/06/24 | 18:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / وجهت ناحية السلام في محافظة ديالى نداء استغاثة لانقاذ سكانها من أزمة عطش بعد جفاف خزين بحيرة حمرين وانخفاض مناسيب مياه نهر ديالى .وقال حامد العنبكي مدير الناحية لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم إن قرى ناحية السلام شمال بعقوبة تعاني من الجفاف والعطش بعد انخفاض خزين بحيرة حمرين ومناسيب نهر ديالى لأدنى مستوى ادى الى جفاف جميع الانهر والجداول التي تتغذى من نهر ديالى وهذا ينذر بكارثة صحية ومعيشية تلحق بالسكان".واضاف ان الموارد المائية والجهات المعنية تتحمل مسؤولية العطش والجفاف في ديالى بسبب الاطلاقات المائية المفرطة من بحيرة حمرين خلال موسم الشتاء الماضي لعدم اعتماد خطة تخزين لمواجهة الطوارئ المائية وأبرزها انعدام وشح الامطار"، مشيراً إلى أن خزين بحيرة حمرين المائي انخفض الى 60 سم /نتهى

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