إصابة 45 موقوفاً بفايروس كورونا في احد مركز الشرطة بالبصرة

2021/06/24 | 18:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلن مصدر امني عن أصابة 45 موقوفاً بفايروس كورونا في مركز شرطة الهادي بمنطقة 5 ميل التابع لمديرية شرطة محافظة البصرة .وقال تم اتخاذ كافه الإجراءات الخاصة بالعزل والمعالجة وباشراف المفارز الصحية وبموافقة قاضي التحقيق المختص.واشار المصدر الى ان مجموع الإصابات بفايروس كورونا 45 من أصل 88 موقوفا ./انتهى

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