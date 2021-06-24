المنافذ تحبط محاولة تهريب “لعبة” في أم قصر

2021/06/24 | 19:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، من احباط محاولة تهريب (لعبة الروليت) وملحقاتها، في أم قصر الأوسط.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن “منفذ ميناء ام قصر الأوسط تمكن من ضبط حاوية حجم 20 قدم داخل الحرم الكمركي بناءً على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، حيث تم احباط محاولة تهريب (لعبة الروليت) وملحقاتها والتي يمنع استيرادها ودخولها البلاد”.

وأشارت إلى أنه “تم إحالة المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

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