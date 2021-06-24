العمليات المشتركة تصدر بيانا بشأن تأمين الحماية للقمة الثلاثية

2021/06/24 | 19:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، بيانا بشأن تأمين الحماية للقمة الثلاثية لقادة (العراق، ومصر، والأردن).وقالت القيادة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “قائد عمليات بغداد اللواء الركن احمد […]

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