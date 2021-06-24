للمرة الثانية خلال أيام.. وفد عسكري عراقي ’رفيع’ يزور السعودية

2021/06/24 | 19:11 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الأمني=============برئاسة نائب قائد العمليات المشتركةوفد امني حكومي مشترك يصل السعودية.................وصل وفد امني حكومي مشترك إلى المملكة العربية السعودية برئاسة الفريق الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة، اليوم الخميس، ضم الوفد كلا من رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام الكمارك ورئيس أركان قيادة قوات حرس الحدود ومدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ومدير عام النقل البري ورئيس خلية الإعلام الأمني ومدير التخطيط في العمليات المشتركة .وكان على رأس المستقبلين قائد حرس الحدود في السعودية وكبار قادة الأمن والضباط الذين رحبوا بالوفد العراقي معبرين عن عمق علاقة الأخوة بين البلدينمن جهته نقل رئيس الوفد العراقي تحيات السيد القائد العام للقوات المسلحة ووزيرا الداخلية والدفاع مثنيا على كرم الضيافة وحسن الإستقبال.بعدها عقد الجانبان اجتماع مشترك جرى خلاله تداول عدد من المواضيع الأمنية المشتركة الخاصة بأمن الحدود والمنافذ وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتعزيز الاستقرار الأمني وتطوير الحركة التجارية بين العراق والسعودية حيث نوقشت موضوع يتعلق بمنفذ عرعر الحدودي وأهميته الكبيرة في تعزيز التعاون الاقتصادي وتأمين وتفعيل حركة التعاون التجاري بين البلدين وأهمية إستمرار تبادل البضائع بمناطق التبادل التجاري بشكل آمن وفق استراتيجية أمنية مشتركة تضمن ديمومة التعاون بين العراق والسعودية.كما بحث الجانبان عددا من المواضيع الأمنية وأهمية تعزيز التعاون واستمرار التنسيق بين البلدين لما له من تأثير كبير على الاستقرار بشكل عام لما يمثله العراق والسعودية من عمق أمني واقتصادي واستراتيجي مهم للمنطقة .==========٢٤ حزيران ٢٠٢١

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