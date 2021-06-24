2021/06/24 | 19:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 12 دقیقة

140 مشاهدة

اصدرت السلطات القضائية في العراق، الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة بحق مدان عن جريمة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وعشرة اشهر في الموصل.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم، (24 حزيران 2021)، ان "محكمة جنايات نينوى/ الهيئة الاولى أصدرت حكما بالسجن مدى الحياة بحق مدان عن جريمة اغتصاب طفلة في الجانب الايمن من مدينة الموصل".

وأضاف البيان، إن "المدان اعترف بتفاصيل الجريمة أمام قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات باغتصابه الطفلة التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات وعشرة اشهر بمنطقة شارع الفاروق الكائن في الجانب الايمن من مدينة الموصل".

وتابع، ان "المحكمة حكمت عليه بتعويض المجنى عليها عن الاضرار المادية والمعنوية جراء هذه الجريمة".

وأوضح، أن "الحكم على المدان يأتي استنادا لاحكام المادة ٣٩٣ /١ /٢/أ من قانون العقوبات".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار يحسم مصير مدان باغتصاب طفلة في العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار يحسم مصير مدان باغتصاب طفلة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).