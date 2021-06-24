2021/06/24 | 19:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الحلبوسي ولودريان يؤكدان أهمية استمرار دعم فرنسا للعراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الحلبوسي ولودريان يؤكدان أهمية استمرار دعم فرنسا للعراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الحلبوسي ولودريان يؤكدان أهمية استمرار دعم فرنسا للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).