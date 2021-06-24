2021/06/24 | 19:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم الحكومة البحرينية إن المملكة مستعدة للعمل مع قطر من أجل السيطرة على مجالها الجوي، في مؤشر على التقارب بين البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرين مستعدة للعمل مع قطر بشأن السيطرة على المجال الجوي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحرين مستعدة للعمل مع قطر بشأن السيطرة على المجال الجوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).