وسائل إعلام: مهاجرون عراقيون يدبرون “تمردا” داخل مخيم في ليتوانيا

2021/06/24 | 19:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أفادت وسائل إعلام بأن مجموعة من طالبي اللجوء، معظمهم عراقيون، دبرت “تمردا” وحاولت الفرار من مخيم للمهاجرين في ليتوانيا.وذكر موقع Delfi المعني بأخبار دول البلطيق مساء أمس الأربعاء أن المهاجرين المقيمين […]

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