2021/06/24 | 19:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 6 شاحنات مخالفة في كمرك المنطقة الشمالية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 6 شاحنات مخالفة في كمرك المنطقة الشمالية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 6 شاحنات مخالفة في كمرك المنطقة الشمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).