الحلبوسي  ولورديان يبحثان ملف النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم وغلق المخيمات

2021/06/24 | 19:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لورديان، الجهود فيما يخص ملف النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم وغلق المخيمات وإعادة الاستقرار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، اليوم الخميس، وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لورديان”، مبينا ان “اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون بين البلدين، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

واضاف البيان، “ناقش اللقاء أهمية استمرار فرنسا بدعم العراق، واسناد الحكومة العراقية في الحرب ضد داعش أمنيا واستخباريا وفنيا ومكافحة الفكر المتطرف، فضلا عن بذل مزيد من الجهود فيما يخص ملف النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم وغلق المخيمات وإعادة الاستقرار”.

وتابع “كما بحث اللقاء مشاركة الشركات الفرنسية في إعادة إعمار العراق”.

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