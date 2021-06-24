بولندا تعلن سحب قواتها من أفغانستان

2021/06/24 | 19:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، الخميس، إن بلاده ستسحب قواتها من أفغانستان بحلول نهاية يونيو حزيران الجاري، منهية بذلك وجودها هناك الذي استمر 20 عاماً.واتفقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، على انسحاب القوات الأجنبية العاملة تحت قيادة الحلف من أفغانستان بالتنسيق مع انسحاب أميركي بحلول 11 سبتمبر.

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