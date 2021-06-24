2021/06/24 | 19:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، منع شركة صينية تعمل في مجال المكونات المستخدمة في صناعة الألواح الشمسية من دخول السوق الأمريكية.وجاءت هذه الخطوة في إطار مساعي واشنطن للحد من التجارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الولايات المتحدة تحظر استيراد هذه المكونات من الصين المركز الخبري الوطني.

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