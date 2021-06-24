اقتراح المانيا وفرنسا استئناف الحوار مع بوتين يثير انقساما في الاتحاد الأوروبي

2021/06/24 | 19:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) تتحدث مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز خلال القمة الأوروبية في بروكسل في 24 حزيران/يونيو 2021.© POOL/AFP اوليفييه ماتيس بروكسل (أ ف ب) – تثير رغبة ألمانيا وفرنسا في إطلاق حوار مع روسيا انقساما في صفوف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتنذر بمحادثات صعبة مساء الخميس خلال القمة […]

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