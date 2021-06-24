أطواق وإجراءات مشددة.. خطة أمنية في بغداد لتأمين القمة الثلاثية

2021/06/24 | 19:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

عقدت قيادة عمليات بغداد، الخميس، مؤتمرًا أمنيًا خاصًا لمناقشة خطة تأمين القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر نهاية هذا الشهر.

وذكرت قيادة العمليات في بيان، 24 حزيران/يونيو، أنّ "المؤتمر عقد برئاسة قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم وضم قادة الفرق ومدراء المديريات والأجهزة الاستخبارية العاملة في العاصمة".

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وأضاف البيان، أنّ "المؤتمر شهد مناقشة آلية تنفيذ الخطة الموضوعة لتأمين الحماية للتظاهرات السلمية في مركز بغداد".

وأكّد قائد العمليات، وفق البيان، على "العمل بأطواق وفلاتر التفتيش للأشخاص والحقائب، وكذلك تفتيش العجلات بصورة دقيقة خصوصًا الحمل منها، مع شمول العجلات ذات الطابع العسكري والعجلات الحكومية الأخرى".

وشدد سليم، على منع "حمل السلاح والتعامل الإنساني مع المتظاهرين وإيصال مطالبهم إلى الجهات ذات العلاقة، وذلك لتفويت الفرصة على من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلد والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين"، على حد تعبير البيان.

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