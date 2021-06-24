2021/06/24 | 19:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، اليوم الخميس، عن تشكيل قوة أمنية خاصة لحماية الشركات والمستثمرين العاملين في ارجاء المحافظة من أي ضغوط أو ابتزازات يتعرضون لها أثناء ممارسة اعمالهم.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشكيل قوة امنية “خاصة” لحماية الشركات والمستثمرين في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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