العراق يوقع أضخم عقد لإنتاج الطاقة النظيفة

2021/06/24 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن رئيس المجلس الوزاري للطاقة، وزير النفط، إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الخميس، التوقيع على أضخم عقد لإنتاج الطاقة النظيفة، فيما أكد المضي قدماً بخطط الحكومة التي تهدف إلى زيادة وتعزيز الإنتاج الوطني من هذه الطاقة.

وقال إسماعيل، خلال رعايته لحفل التوقيع بين وزارة الكهرباء وشركة مصدر الاماراتية على عقد توليد 2000 ميكا واط من خلال اقامة مشاريع استثمار للطاقة الشمسية في وسط وجنوب العراق، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لوزارة النفط، حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه، إن "العراق ينفذ خطة إحلال الطاقة النظيفة بدلا من الطاقة المنتجة بالوقود الاحفوري وبنسبة (20- 25) بالمائة من الطاقة المنتجة والتي تعادل (10- 12) كيكا واط".

وأضاف، أن "التوقيع مع شركة مصدر الاماراتية التي تعد من الشركات الدولية الرصينة المتخصصة، خطوة مهمة لتطوير قطاع استثمار الطاقة النظيفة واستغلال الطاقة الشمسية في العراق".

من جانبه، أشاد وزير الطاقة والبنى التحتية لدولة الامارات العربية، سهيل المزروعي، وعبر الدائرة التلفزيونية، وفقاً للبيان بـ"العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين".

وأكد المزروعي، "دعم حكومته لمشاريع التعاون الثنائي في قطاع توليد الطاقة النظيفة، وأن شركة مصدر ستقوم بتسخير كافة امكانياتها الفنية والهندسية في تنفيذ هذه المشاريع".

بدورها، أكدت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، سهى النجار، "أهمية العقد الاستثماري لتوليد الطاقة النظيفة مع شركة مصدر الاماراتية، الذي يحقق اهداف الحكومة في الحصول على طاقة نظيفة بكلفة اقل، فضلاً عن اعتماد معايير البيئة النظيفة والصحة والسلامة".

وكشفت النجار، عن "خطط الحكومة لتوقيع مزيد من العقود التي تسهم في تعزيز الطاقة التوليدية، وبما يغطي الحاجة المحلية".

وختم البيان، بالقول إن "حفل التوقيع حضره وزير الكهرباء ماجد مهدي".

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