الصحة تعلن عن وصول مواد واجهزة غسيل الكلى

2021/06/24 | 19:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة/الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية/ عن وصول مستلزمات واجهزة غسيل الكلى وسيتم توزيعها على مراكز غسيل الكلى وبحسب الاحتياج./انتهى9

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