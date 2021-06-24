2021/06/24 | 20:01 - المصدر: عين العراق

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الخميس 24 يونيو 2021 | 07:36 مساءً | عدد القراءات : 45

التربية تحدد إجراءات الامتحان الوزراي

كشفت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، اليوم الخميس، عن آخر استعدادات وزارة التربية للامتحانات النهائية للصفوف المنتهية.

وقالت عضو اللجة هدى جار الله، إن "وزارة التربية اتمت استعداداتها وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات الوزارية في افضل الظروف التي تناسب الطلبة".

وأضافت، أنه "تم إيصال الكهرباء لجميع قاعات الامتحان وتوفير اجهزة "المبردات" للقاعات التي لا تحتوي على اجهزة التبريد، كما تم العمل على ضمان انقطاع التيار الكهربائي خلال وقت الامتحانات".

وأكدت جار الله، أنه "الوزارة اتخذت قراراً نهائياً بعدم السماح الدخول الشامل "داعية الطلبة إلى "الاجتهاد لتحقيق اعلى نسب نجاح وإسعاد عوائلهم".

وبشأن إجراءات الوزارة لمنع الغش في الامتحانات أكدت جار الله، أنه "تم العمل على توفير أجهزة تشويش عالية الدقة، كذلك ستكون هنالك لجان مراقبة في كل قاعة"، مؤكدة أن "هذه الإجراءات ستساهم بشكل كبير في عدم حصول غش داخل القاعات الامتحانية".

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