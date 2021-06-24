تشكيلة ليوث الرافدين أمام لبنان

2021/06/24 | 20:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر “تقدم”، التشكيلة الأساسية لمنتخب الشباب أمام نظيره اللبناني في المباراة التي تقام اليوم الخميس في ملعب بترو سبورت ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس العرب للشباب.

أدناه التشكيلة:

حسن

مانع – قاسم – ماجد – سجاد

أمير محمد – شاخوان

عبد الرزاق

ذو الفقار – أيوب – أزاد

تشكيلة لبنان:

مجلي

علي الرضا – جمال الدين – خنافر – الشامي

الفضل – غنطوس – افيوني – غملوش

صادق – بهلوان

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