أمن الحدود والمنافذ على طاولة الحوار العراقي السعودي

2021/06/24 | 20:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفد أمني حكومي مشترك، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، إلى السعودية، لمناقشة عدة قضايا بينها أمن الحدود والمنافذ الحدودية المشتركة.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي، أن “وفداً أمنياً حكومياً مشتركاً وصل إلى المملكة العربية السعودية برئاسة الفريق الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة، اليوم الخميس، ضم كلا من رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام الجمارك ورئيس أركان قيادة قوات حرس الحدود ومدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ومدير عام النقل البري ورئيس خلية الإعلام الأمني ومدير التخطيط في العمليات المشتركة”.

وأضاف البيان، أنه “كان على رأس المستقبلين قائد حرس الحدود في السعودية وكبار قادة الأمن والضباط الذين رحبوا بالوفد العراقي، معبرين عن عمق علاقة الأخوة بين البلدين”.

ونقل رئيس الوفد العراقي، “تحيات القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الداخلية والدفاع”، مثنيا على “كرم الضيافة وحسن الاستقبال”.

وعقد الجانبان، “اجتماعاً مشتركاً جرى خلاله تداول عدد من المواضيع الأمنية المشتركة الخاصة بأمن الحدود والمنافذ وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتعزيز الاستقرار الأمني وتطوير الحركة التجارية بين العراق والسعودية”.

وناقشا، بحسب البيان، “موضوعاً يتعلق بمنفذ عرعر الحدودي وأهميته الكبيرة في تعزيز التعاون الاقتصادي وتأمين وتفعيل حركة التعاون التجاري بين البلدين وأهمية استمرار تبادل البضائع بمناطق التبادل التجاري بشكل آمن وفق استراتيجية أمنية مشتركة تضمن ديمومة التعاون بين العراق والسعودية”.

وبحث الطرفان، “عددا من المواضيع الأمنية وأهمية تعزيز التعاون واستمرار التنسيق بين البلدين لما له من تأثير كبير على الاستقرار بشكل عام لما يمثله العراق والسعودية من عمق أمني واقتصادي واستراتيجي مهم للمنطقة”.

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