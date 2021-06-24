المباشرة بانشاء أكثر من مئة مدرسة في ذي قار

2021/06/24 | 20:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، اليوم الخميس، انطلاق العمل بانشاء أكثر من مئة مدرسة حديثة في عموم المحافظة، من قبل شركة صينية وبمواصفات حديثة.وأوضح الخفاجي، في بيان، أن “الشركة الصينية التي باشرت بتشييد المدارس، هي ذاتها التي تم التعاقد معها على تطوير وتأهيل مطار الناصرية الدولي”.وأضاف أن “وفدًا حكوميًا وصل […]

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