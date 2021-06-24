ميشيل عفلق في ذكرى وفاته - حسن خليل غريب

2021/06/24 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب المقاربة بين الفكر القومي وحاجات المجتمعين العربي والبشريالفكر الجديد يشق الطريق لمسارات التغيير في واقع المجتمعات، ولا فكراً جديداً إذا استسلمت قواعده لمسارات الأفكار السابقة، خاصة تلك التي كانت السبب في تخلف تلك المجتمعات.



ولأن ثقافة المجتمعات المتخلفة مبنية على أفكار تقليدية تشكل سبباً رئيسياً في تخلفها، وجمود حركتها، لا يمكن السير على دروب تغييرها سوى بالانقلاب على الثقافة التي كانت سائدة ......





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