اعلن صباح اليوم، الخميس 24 حزيران / يونيو، عن أعضاء لجنة تحكيم مهرجان كان ال 74 - سمير حنا خمورو

2021/06/24 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمير_حنا_خمورو حول رئيس لجنة التحكيم سبايك لي ، خمس نساء وثلاثة رجال من خمس قارات ومن سبع جنسيات، ستكون لهم فرصة اكتشاف 24 فيلمًا في المسابقة الدولية لعام 2021.



واختيار الأفلام الفائزة .



وسيكون محبي السينما على موعد مع هذه العروض التي طال انتظارها.لجنة التحكيم تتكون من :* سبايك لي - رئيس اللجنة مخرج ومنتج وكاتب سيناريو (الولايات المتحدة)* ماتي ديوب مخرجة (فرنسا ، السنغال)، فاز فيلمها ال ......





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