معيار المقارنة بين نصين مسرحيين - أبو الحسن سلام

2021/06/24 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أبو_الحسن_سلام معيار المقازنة بين نصين مسرحيين تقرير مقدم لفض اشتباك بين - المسرح القومي المصري - البيت الفني للمسرح ( منتحا ) والمخرج سمير العصفوري .- النص الأول : بير السلم - المؤلف: الأستاذ : سعد الدين وهبة - اانص المعارض له : مورستان - التألـبف الدراماتورجي : المخرج الأستاذ : سمير العصفوري منهجية معيار المقارنة بين النصينيعتمد معيار ال ......





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