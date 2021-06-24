مخاطبات لإطفاء ديون ذوي الشهداء

2021/06/24 | 20:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

كشف رئيس مؤسسة الشهداء، عبد الإله النائلي، اليوم الخميس، عن مخاطبات حكومية نيابية لإطفاء ديون ذوي الشهداء.

وقال النائلي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مخاطبات عديدة من قبل مؤسسة الشهداء بالتعاون مع لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب، تدعو ذوي الشهداء من شهداء وجرحى الحشد الشعبي وشهداء وجرحى ضحايا العلميات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية المشمولين بقانون (20) لسنة 2009 المعدل، الى مراجعة مديريات الشهداء في المحافظات كافة لغرض تقديم ما يثبت الديون التي بذمتهم من اجل شمولهم بإطفاء الديون والتي نصت عليها تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة 2021".

وأضاف النائلي، أن "المخاطبات تتضمن: تتحمل كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة المبالغ المالية وفوائدها لكل من استشهد بعد تاريخ 2003/4/9 جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية من منسوبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وذوي المفقودين وجرحى العمليات الارهابية والاجهزة الامنية والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة ممن لديهم نسبة عجز (60% فما فوق) فيما يتعلق بذمتهم من ديون عن طريق اجراء مناقلة من ضمن نفقاتهم التشغيلية وإشعار وزارة المالية لغرض تأشيرها استناداً لأحكام المادة ( 28 - اولاً ) من قانون الموازنة رقم (23) لسنة 2021)".

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